Баскетболист "Локомотива" Кулагин признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка

Баскетболист краснодарского "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин был признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка среди всех команд. Сообщается, что такое решение принято организатором соревнования благодаря игре россиянина в матчах данной стадии против испанской "Гран Канарии". Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт турнира.

Защитник "Локомотива" по итогам двух матчей в общей сложности набрал 52 очка, что делает его средний показатель результативности равным 26 баллам. Этот результат является рекордным в истории четвертьфинала Кубка Европы. Более того, в обоих поединках у него были высокие рейтинги эффективности – 24 и 34 соответственно.

Напомним, что в четвертьфинальной серии до двух побед железнодорожники оказались сильнее "Гран Канарии" – 79:74 и 89:50. В полуфинале турнира "красно-зеленые" встретятся с итальянской "Реджо-Эмилией". Первый матч состоится 20 марта в Краснодаре.