США и Южная Корея будут продолжать давление на КНДР

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Ситуация вокруг КНДР 31 минута назад
США и Южная Корея будут продолжать давление на КНДРЧитайте нас в Telegram
Готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с президентом США Дональдом Трампом говорит об эффективности кампании по оказанию давления на Пхеньян, которая должна продолжаться.
К такому мнению во время встречи в Вашингтоне пришли первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.
Дипломаты отметили, что союз США и Южной Кореи — это "основа стабильности и безопасности" в регионе. По их мнению, объявление о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына – это "доказательство того, что глобальная кампания по оказанию максимального давления работает и должна продолжаться".
Кроме того, Вашингтон и Сеул убеждены, что санкции в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока страна не предпримет конкретные действия, направленные на денуклеаризацию.
Ранее в интервью вьетнамским и японским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег представителей администрации США от провокационных действий, направленных на срыв встречи с руководством КНДР.
"Когда Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул, — заявил руководител российского внешнеполитического ведомства. — Это не очень принято в дипломатии".
По его словам, когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договоренность, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита.
8 марта начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года, сообщает ТАСС.
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