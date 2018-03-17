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17 марта 201802:49

"Динамо" рискует недосчитаться 5 миллионов евро из-за жалоб футболистов
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Футбольный клуб "Динамо" может недосчитаться пяти миллионов евро из-за поданных на московский клуб жалоб бывших футболистов команды. Сообщается, что четыре экс-игрока динамовцев решают вопрос выплаты им денежных средств через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Известно, что последним из игроков жалобу подал выступающий на данный момент за "Ростов " Александр Сапета. Как сообщает "Спорт-экспресс", футболист требует от москвичей компенсации за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. Договор между сторонами был заключен до лета 2019 года.

Также ранее с подобными жалобами в Палату обращались Павел Погребняк, с которым также досрочно разорвали контракт, находившийся в расположении "бело-голубых" в течение 15 дней Янн М'Вила недоволен лишь частично погашенной компенсацией, а с Анатолием Катричем не расплатились по зарплате.

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