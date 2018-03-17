За год около миллиона россиян пострадали от хакеров-вымогателей

Центр "Антистихия" опубликовал данные, согласно которым в 2017 году около миллиона россиян пострадали от хакеров-вымогателей. В 2016 году жертвами киберпреступников стали примерно столько же жителей нашей страны, напоминает РИА Новости. Наибольшую опасность представляло блокирование и шифрование данных на устройствах.

Также в 2017 году активизировались иностранные хакеры, которые пытались внедрить вредоносные программы в информационные системы государственных органов России. Эксперты отмечают обострение противостояния в данной сфере. Они отмечают также, что российские информационные ресурсы не были должным образом защищены от кибератак.

Совет безопасности РФ назвал ряд негативных факторов, указывающих на слабую защищенность от хакеров: некачественное интернет-соединение, низкая осведомленность пользователей, недостаточная квалификация персонала.

Информационная безопасность является одной из ключевых составляющих безопасности национальной. С 1 января 2018 года в России действует закон, защищающий от хакеров критическую информационную структуру страны.

Главная опасность, как считают эксперты – объединение хакеров с террористами и, как следствие, массированные кибератаки на системы жизнеобеспечения, узлы связи, энергетические объекты. Это может привести к техногенным катастрофам со значительным числом жертв.