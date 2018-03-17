Чемпионат мира по футболу получил право на четвертую замену

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает вводить инновации в предстоящий чемпионат мира по футболу, который состоится в России. По решению совета ФИФА, состоявшегося в колумбийской Боготе, в плей-офф турнира главные тренеры команд получат возможность проводить дополнительную четвертую замену футболиста. При этом отметим, что такая замена может проводиться исключительно при назначении дополнительного времени – двух таймов по 15 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее в 2016 году в Международном совете футбольных ассоциаций одобрили введение четвертой замены в дополнительное время. Это новшество уже успели применить в Кубке Англии и Германии, а также в футбольном соревновании Олимпийских игр в Бразилии и Кубке конфедераций-2017. Именно на турнире в России впервые и состоялась историческая четвертая замена на уровне национальных сборных. Тогда в полуфинальном поединке между Португалией и Чили на 116 минуте матча вместо португальца Желсона Мартинша вышел Андре Гомеш.

Помимо четвертой замены ФИФА ранее также официально утвердила видеосистему VAR, которая будет призвана в качестве дополнительной помощи арбитрам в спорных моментах игры.

Чемпионат мира состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов страны.