Independent: соратника Березовского задушили собачьим поводком

Российский предприниматель Николай Глушков, тело которого было обнаружено 12 марта в Лондоне, был задушен собачьим поводком. Об этом сообщила газета Independent.

"Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком", — говорится в материале издания, которое ссылается на лиц, изучающих обстоятельства смерти Глушкова.

В пятницу Скотленд-Ярд заявил, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало "сдавливание шеи", сообщает ТАСС.

В полиции также подчеркнули, что пока что ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Британии.

О кончине Глушкова — российского предпринимателя и соратника Бориса Березовского — сообщил владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев.

В 1990-е годы Николай Глушков занимал должности заместителя руководителя компаний "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". В России его обвиняли в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступных путем. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. Последние годы проживал в Лондоне.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам заключения по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена.

Обстоятельства смерти олигарха Бориса Березовского 23 марта 2013 года близ Лондона достоверно не установлены, по версии следствия, он покончил жизнь самоубийством.