WADA присматривается к новым производителям пробирок для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после прекращения сотрудничества со своим прежним производителем пробирок, предназначенных для хранения допинг-проб, взялось за активные поиски нового компаньона в этой сфере. Сообщается, что представители WADA уже успели переговорить с некоторыми из них.

Так, в частности, сообщается о том, что сотрудники агентства встретились с членами британской компании Versapak, которые в свою очередь познакомили тех с предполагаемыми образцами контейнеров для проб, готовящихся к запуску массового производства, сообщает РИА Новости. Известно, что по планам оно может стартовать в апреле нынешнего года.

Однако помимо британцев среди потенциальных партнеров WADA называется американская компания Secure Doping Control, LOCKCON из Швейцарии, а также антидопинговый фонд бывшего вице-президента агентства Арне Люнгквиста. При этом в самом WADA подчеркнули, что этими компаниями круг потенциальный компаньонов не ограничивается.

Напомним, что предыдущая компания по производству пробирок планирует на неопределенный срок приостановить производство пробирок, тем самым подтверждая свой уход с данного рынка.