Самолет United Airlines совершил незапланированную посадку из-за собаки на борту

Самолет United Airlines был вынужден совершить незапланированную посадку из-за собаки, случайно оказавшейся на борту. Пса в контейнере в одном из отсеков самолета нашли члены экипажа. Кто допустил ошибку при погрузке, неизвестно, сообщает ТАСС.

В результате борт, летевший из Нью-Арка (Нью-Джерси) в Сент-Луис (Миссури), приземлился в Акроне (Огайо). Собаку вернули хозяину, а пассажиры самолета получили компенсацию.

Ранее United Airlines оказалась замешана в скандале из-за того, что на одном из ее рейсов умерла собака. Стюардесса потребовала поставить переноску с французским бульдогом на верхнюю багажную полку. Пассажирка, ранее разместившая питомца у себя под ногами, была вынуждена подчиниться. Десятимесячная собака не перенесла перелета в лишенном воздуха багажном отсеке и умерла. В связи со смертью щенка было начато разбирательство.