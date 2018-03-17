Российские шорт-трекисты успешно преодолели квалификацию чемпионата мира

Российские шорт-трекисты на проходящем в канадском Монреале чемпионате мира успешно преодолели квалификационный турнир. Примечательно, что Семен Елистратов и Виктор Ан пробились в следующий раунд в дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Еще один представитель России – Денис Айрапетян стал финалистом забега на 1500 метров.

Также успешными квалификациями отличились и российские спортсменки. Так, Софья Просвирнова преодолела отборочное сито всех трех дистанций, в то время как Екатерина Ефременкова – двух. Россиянка стала финалисткой на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Финальные заезды у мужчин и женщин в каждой из дисциплин стартуют 17 марта. Завершатся же состязания 18 марта командными гонками у женщин (3000 метров) и у мужчин (5000 метров).