В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

В реабилитационном центре села Алексеевка (Приморье) тигрица, защищавшая своих детенышей, напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павла Фоменко. Это произошло во время плановой вакцинации полосатых хищников, которые были ранее отловлены у села Алексей-Никольского.

Тигрица решила, что человек представляет угрозу для ее тигрят и набросилась на Фоменко, передает ТАСС. Сотрудник был госпитализирован, однако он уверяет, что тигрица не виновата и что он сам спровоцировал нападение своим неосторожным поведением.

Хищницу пришлось отловить, так как она нападала на деревенских собак. Она была поймана в начале февраля и помещена в реабилитационный центр. Позже были отловлены и ее тигрята, которым без матери было опасно находиться в дикой природе.