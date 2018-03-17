Овечкин, Орлов и Кузнецов помогли "Вашингтону" крупно переиграть "Айлендерс" в НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ)начался игровой день. "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду принимал "Нью-Йорк Айлендерс", уверенно переиграв гостей. Итоговый счет 5:3 в пользу хозяев площадки.

Активное участие в победе столичных хоккеистов приняли российские легионеры клуба: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Первые двое из них отдали по одной результативной передаче, в активе же Кузнецова два ассиста, благодаря которым он преодолел отметку в 70 набранных очков — теперь на его счету 71 балл. Забивали же за "Вашигтон" Ти Джей Оши, Никлас Бекстрем, Мэтт Нисканен, Алекс Чиассон, Якуб Врана и Ларс Эллер. У проигравших забитыми шайбами отметились Мэтью Барзал Брок Нельсон и Джон Таварес.

После одержанной победы, ставшей для них четвертой кряду, "кэпз" набрали 89 баллов, благодаря которым они занимают второе место Восточной конференции. У "Айлендерс" – 70 очков и 12 строчка.

В еще одном матче "Оттава Сенаторз" в овертайме вырвал победу со счетом 3:2 у "Даллас Старз". В составе "звезд" одно очко за результативность заработал россиянин Александр Радулов. Всего на счету россиянина 62 (25+37) баллов в "регулярке" НХЛ.