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17 марта 201805:30

Цена сладкой жизни: португалец сделал самую дорогую в мире конфету

Billion Photos/Shutterstock.com

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Самая дорогая в мире конфета была представлена на фестивале шоколада в городе Обидуш в Португалии. Цена этой сладости оценивается в 7728 евро.

Португальский шоколатье Даниэль Гомеш, сказал, что созданная им конфета в форме ромба была аттестована как самая дорогая в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Цена конфеты столь высока из-за стоимости продуктов, использованных при ее производстве. Начинка состоит из шафрановых нитей, кусочков белого трюфеля, мадагаскарской ванили и золотых хлопьев.

Создания португальского мастера были представлены за стеклом и находились под охраной службы безопасности.

Конфет выпущено немного — тысяча штук. Они отправлены в ОАЭ, Анголу, Аргентину и Россию.

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