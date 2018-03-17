Цена сладкой жизни: португалец сделал самую дорогую в мире конфету

Самая дорогая в мире конфета была представлена на фестивале шоколада в городе Обидуш в Португалии. Цена этой сладости оценивается в 7728 евро.

Португальский шоколатье Даниэль Гомеш, сказал, что созданная им конфета в форме ромба была аттестована как самая дорогая в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Цена конфеты столь высока из-за стоимости продуктов, использованных при ее производстве. Начинка состоит из шафрановых нитей, кусочков белого трюфеля, мадагаскарской ванили и золотых хлопьев.

Создания португальского мастера были представлены за стеклом и находились под охраной службы безопасности.

Конфет выпущено немного — тысяча штук. Они отправлены в ОАЭ, Анголу, Аргентину и Россию.