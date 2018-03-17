Авиационное ведомство США рассказало о вертолете, кружившем над посольством РФ

Вашингтонское районное отделение летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США рассказало о вертолете, который был замечен поздним вечером 9 марта над российским посольством. Представитель ведомства Шарлин Драйкорн сообщила, что вертолет принадлежал правоохранителям.

Он кружил над посольством, выполняя задание, сказала Драйкорн: это был либо поиск кого-то, либо реагирование на вызов.

О вертолете, кружившем над зданием, российские дипломаты написали в Twitter посольства, напоминает РИА Новости. Они предположили, что таким образом американцы ищут "российское вмешательство" в выборы президента США.

Авиационное ведомство не сообщило, какой именно службе принадлежал вертолет. Известно, что полиция американской столицы не располагает информацией о данном вертолете.