"Наполи" нашел замену Рейне в леверкузенском "Байере"

Итальянский клуб "Наполи" планирует заменить уходящего в "Милан" Пепе Рейну вратарем леверкузенского "Байера" Берндом Лено. Сообщается, что сумма трансфера может составить порядка 20 – 25 миллионов евро. Об этом информирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на Corriere dello Sport.

Известно, что неаполитанцы проявляют свой интерес к 26-летнему немецкому голкиперу не в первый раз – еще летом 2017 года клуб из Неаполя желал приобрести Лено, что подтверждал и сам футболист.

Напомним, что Рейна покинет "Наполи" предстоящим летом ради "Милана" из-за того, что у действующего голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы не складываются отношения со спортивным директором клуба Массимилиано Мирабелли и теперь футболист готов к тому, чтобы сменить клубную прописку.