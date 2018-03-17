Россиянка Зайнуллина стала бронзовой медалисткой в лыжной гонке на Паралимпиаде

Российская лыжница Марта Зайнуллина на проходящих в Пхенчхане Паралимпийских играх завоевала бронзовую медаль в лыжной гонке на 5 километров. Эта бронза покорилась россиянке в дисциплине сидя. Ее время составило 17 минут 25,4 секунды.

Первой финишировала американская лыжница Оксана Мастерс, преодолевшая дистанцию за 16 минут 42,0 секунды. Второе место завоевала немка Андреа Эскау (+11,5 по отношению к победителю).