Сенаторы США выступили против "Северного потока - 2"

Ряд сенаторов США требуют, чтобы администрация Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток – 2". Обеспокоенность строительством трубопровода выразили как республиканцы, так и демократы.

Они настаивают на том, чтобы администрация президента Трампа использовала "все средства", чтобы препятствовать строительству "Северного потока – 2", передает РИА Новости. Сенаторы считают, что если проект будет реализован, партнеры США в Европе окажутся под еще большим "злонамеренным" влиянием со стороны РФ.

Проект "Северный поток – 2" – это прокладка двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Ранее помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк отметила, что для США и ЕС строительство такого трубопровода будет иметь "геостратегические последствия". Усиление за счет "Северного потока – 2" российского "Газпрома" и закрытие рынка для альтернативного СПГ она назвала "худшим для США сценарием".