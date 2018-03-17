Касаткина победила Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Винус Уильямс и пробилась в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд соревнований составляет почти восемь миллионов долларов.

Полуфинальная встреча продолжалась почти три часа. 20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, победила Уильямс-старшую (8-й номер посева) в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:5. При этом в решающей партии россиянка уступала в счете американке 4:5 и 0-30 в гейме, но затем смогла собраться и взяла следующие 12 из 14 разыгранных очков.

Соперницей Касаткиной по финалу станет победительница матча Симона Халеп (Румыния, 1-й номер посева) — Наоми Осака (Япония).