В Казани без тепла остались более 1,5 тысячи человек

Более полутора тысяч человек остались без тепла из-за обрушения кровли котельной в Казани. Идут работы по восстановлению теплоснабжения.

Отключение тепла произошло в ночь с пятницы на субботу из-за частичного обрушения стены и кровли здания котельной по улице Портовая в Вахитовском районе Казани. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — ветхость здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо 12 пятиэтажных жилых домов, без тепла находится один детский сад. Горячее водоснабжение и газоснабжение не нарушено. Восстановительные работы планируется завершить к полудню, передает "Интерфакс".