НХЛ. "Нэшвилл" первым вышел в плей-офф

В Национальной хоккейной лиге определился первый участник плей-офф. "Нэшвилл Предаторз" на чужом льду одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата и обеспечил себе попадание в восьмерку сильнейших в Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей по дублю оформили Колтон Сиссонс (18-я и 34-я минуты) и Филип Форсберг (37-я и 59-я). У проигравших отличились Нэйтан Маккиннон (20-я) и Габриэль Ландескуг (24-я). Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 24 броска из 26.

"Нэшвилл" со 104 очками в 71 матче лидирует на Западе с девятибалльным отрывом. До конца регулярного чемпионата "Предаторз" осталось провести 11 матчей, и команда уже не опустится ниже восьмого места в конференции.

В других матчах игрового дня покер Эвендера Кейна принес гостевую победу "Сан-Хосе Шаркс" над "Калгари Флэймз" (7:4). "Анахайм Дакс" на своем льду разобрался с "Детройт Ред Уингз" (4:2), а "Вегас Голден Найтс" дома уступил "Миннесота Уайлд" (2:4).