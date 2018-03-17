Путин поздравил Си Цзиньпиня с переизбранием на пост председателя КНР

Владимир Путин назвал свидетельством высокого авторитета и признанием заслуг Си Цзиньпина его переизбрание на пост председателя КНР. Президент России направил своему китайскому коллеге поздравительную телеграмму.

В ней Путин отметил вклад лидера КНР в развитие страны и защите ее интересов на международной арене. Он также подчеркнул, что во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина был достигнут беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем.

Путин передал председателю КНР, что будет рад новым встречам, и выразил уверенность в укреплении отношений между странами, наполнении их новым содержанием, что послужит благополучию дружественных народов и будет способствовать упрочению безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.