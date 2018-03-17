Более семи тысяч человек покинули Восточную Гуту

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Конфликт в Сирии 1 час назад
17 марта 201809:51
Более семи тысяч человек покинули Восточную ГутуЧитайте нас в Telegram
Более семи тысяч человек вышли из Восточной Гуты со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
По его словам, "поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов". В пятницу, 16 марта, Восточную Гуту покинули 11 тысяч человек, передает ТАСС.
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