Более семи тысяч человек покинули Восточную Гуту

Более семи тысяч человек вышли из Восточной Гуты со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, "поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов". В пятницу, 16 марта, Восточную Гуту покинули 11 тысяч человек, передает ТАСС.