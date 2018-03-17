Шульгин: highly likely, Скрипалей отравили газом производства США или Англии

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин категорически отверг разработку и производство в России отравляющих веществ под кодовым названием "Новичок". Как заявил Шульгин "Интерфаксу", Россия никогда не нарушала Конвенцию о запрете химоружия.

Как напомнил Шульгин, еще в 1992 году президент Ельцин приказал остановить производство отравляющих веществ. Со временем, после вступления России в ОЗХО, все российские арсеналы подобного оружия были ликвидированы под международным контролем. Россия "не принимает все обвинения британцев в том, что мы что-то скрываем, какие-то программы проводим", — заявил Шульгин.

Более того, Москва будет настаивать на проведении независимой экспертизы результатов их расследования. Как сообщил Шульгин, предложение России о двусторонних консультациях британцы "высокопарно отвергли". По словам Шульгина, если британские власти не представят доказательства в подтверждение претензий, им придется отвечать за клевету.

Касаясь вопроса о происхождении отравляющего газа, Шульгин прямо указал на Великобританию и США как наиболее вероятные страны-производители. "Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках", — заявил он.