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17 марта 201810:01

Пожар под Самарой: погибли четыре человека

фото ТАСС

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В селе Шентала Самарской области в результате пожара погибли четыре человека, один госпитализирован с ожогами. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 16 марта в частном доме. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, проводится доследственная проверка, передает ТАСС.

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