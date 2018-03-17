Пожар под Самарой: погибли четыре человека

В селе Шентала Самарской области в результате пожара погибли четыре человека, один госпитализирован с ожогами. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 16 марта в частном доме. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, проводится доследственная проверка, передает ТАСС.