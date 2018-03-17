Услугина выиграла пасьют на домашнем этапе Кубка IBU, Егорова - вторая

На заключительном этапе биатлонного Кубка IBU, что проходит в Ханты-Мансийске, прошла женская гонка преследования на 10 км. Победу одержала россиянка Ирина Услугина, а ее соотечественница Анастасия Егорова завоевала сереьряную награду.

Услугина преодолела за 31 минуту 19,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Егорова промахнулась четыре раза и отстала от победительницы на 11,2 секунды. Третьей стала немка Каролин Хорхлер (+28,9; 0). Еще одна россиянка Кристина Резцова заняла четвертое место (+1.05,7; 2), Евгения Павлова — пятое (+1.24,4; 3), Маргарита Васильева — 10-е (+2.11,1; 4), Полина Шевнина — 16-е (3.41,8; 5).