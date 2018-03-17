На Филиппинах рухнул самолет: погибли шесть пассажиров и пилот

На Филиппинах в результате крушения самолета погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. По его данным, ЧП произошло в провинции Булакан. Воздушное судно следовало из Пларидела в Лаоаг. На борту находились шесть пассажиров и пилот.

Тем временем, Организация гражданской авиации Филиппин сообщает, что самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express. Сейчас все самолеты компании находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента, передает РИА Новости.