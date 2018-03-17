Теннис. Халеп не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Определилась соперница российской теннисистки Дарьи Касаткиной по финальному матчу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования, призовой фонд которых составляет почти 8 миллионов долларов, проходят в американском Индиан-Уэллсе.

Во втором полуфинале японка Наоми Осака одержала победу над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 20-летней японской спортсменки.

Ранее Касаткина в своем полуфинале обыграла американку Винус Уильямс (8-й номер посева) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.