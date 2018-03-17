Опубликована переписка Ельцина с Миттераном и Шираком

Опубликована переписка Ельцина с Миттераном и ШиракомЧитайте нас в Telegram
В Париже представили ранее неизвестную переписку Бориса Ельцина c бывшими президентами Франции Франсуа Миттераном и Жаком Шираком. В письмах лидеры обсуждали нерасширение НАТО на восток, а также другие договоренности. Презентация сборника состоялась в рамках Международного книжного салона.
Часть переписки между президентами России и Франции публикуется впервые и сразу на двух языках. Прямое общение позволяет заглянуть за кулисы официальных встреч.
В одном из писем, которое Франсуа Миттерану отправил Борис Ельцин, говорится, что нерасширение НАТО на восток, несомненно, содержалось в обязательстве не размещать натовские войска в Восточной Германии.
Обещаний было много, а на бумагу они так и не попали. Существовавшее тогда в международном праве джентльменское соглашение нарушено, НАТО вплотную подошло к границам России. Ответные меры вызвали на Западе шквал критики.
"Русские не забывают свою историю. Они опасаются того, что может прийти к ним с запада. Почему? Потому что их пытались завоевать раза 4. Польско-литовские войска, шведы, Наполеон, и потом немцы. Отсюда и такое трепетное отношение к теме безопасности", — уверен обозреватель газеты "Фигаро" Рено Жирар.
И все же в ту эпоху работать было легче, признаются дипломаты, было доверие. В январе 1992 года Франсуа Миттеран пригласил Ельцина во Францию. Первый официальный визит в Пятую республику состоялся в рекордные сроки — всего через месяц были подготовлены и подписаны важные соглашения.
"Отношения между государствами были отмечены очень яркой печатью личных отношений, это были отношения взаимного уважения, не смотря на то, что не всегда они были согласны по тем или иным международным проблемам, но было это уважение, чего сегодня, к сожалению, мы не очень замечаем", — поясняет Исполнительный секретарь Трианонского диалога Александр Орлов.
Свое политическое завещание в 1995-м Миттеран, так уж получилось, произнес в Москве за несколько дней до того, как передал свои полномочия Жаку Шираку.
Миттеран сказал, никогда не нужно унижать русских. Мудрость, которую быстро забыли и за океаном, и в самой Европе.
"Я не могу понять той поспешности, с которой премьер-министр Великобритании устроила эту высылку дипломатов, обвинила без доказательств еще до проведения расследования, не забываем, что изобретатель этого вещества давал пресс-конференцию в США, какая случайность! Это все напоминает войну в Ираке, основанную на фальшивых доказательствах. Считаю, что Франция должна вести независимую европейскую политику и возобновить диалог, такой как, например, трианонский", — заявил советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома.
Франко-российский форум гражданского общества лидеры двух стран решили создать после встречи в Версале. Площадка объединяет молодежь, ВУЗы, науку и культуру. Итогом общения станут конкретные предложения о том, что и как делать, чтобы вывести отношения на новый уровень.
Диалог между представителями России и Франции получился открытым, даже теплым, вопреки мировой повестке, основанным на взаимоуважении к истории и традициям. Участники рассчитывают, что это платформа ляжет в основу будущего развития отношений между двумя странами.
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