"Вести в субботу" узнали, почему сто лет назад столица из Петербурга переехала в Москву

Сто лет назад столица вернулась в Москву. Почему же все-таки из Смольного в Петрограде, где у них все так неплохо пошло в октябре 1917-го большевики уже в марте 1918 года рванули в Москву? В советские годы про этот переезд говорили лишь половину правды.

При всей своей кажущейся стандартности, это необычный памятник. Конкурс на его создание был объявлен в 1924 году, когда Владимир Ильич скончался. Установлен к десятилетию Октября в 1927-м. И, по идее, Ленин здесь ровно такой, какой он был, когда провозглашал советскую власть. Но это только по идее. Давайте заглянем внутрь Смольного и окажемся там, где все происходило.

С одной стороны, существует масса живописных полотен, на которых показано, как Ленин провозглашал советскую власть в актовом зале Смольного. С другой стороны, на всех этих картинах он — с бородкой. А на самом деле...

Прекрасно известно, что осенью 1917-го Ленин был без бороды — сбрил ее в целях конспирации, изображая простого питерского пролетария. То есть все картины о революции — чистая мифология. А что известно о природе переезда столицы?

Социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, уже и свершилась и закончилась, а столица как переехала из Петрограда в Москву, так там и осталась.

Итак, мы с вами выяснили, как необычно выглядел Ленин в октябре 1917-го. В марте 1918 года бриться для конспирации ему уже было не нужно, он — полновластный председатель Совета народных комиссаров. Тем не менее Совет принимает решение о фактическом бегстве из Петрограда в Москву. Почему? На самом деле о том, где принималось это решение, все известно, но давайте еще поговорим с парой умных людей.

- Почему Владимиру Ильичу Ленину не сиделось в Петрограде?

- Хотелось бы спросить Владимира Ильича об этом. Может быть, это — единственное, за что ему благодарны в Петербурге. Хорошо, что нет 30 министерств, огромных офисов и центр сохранился . Все-таки он существует. И он очень маленький. На самом деле исторический центр Петербурга, можно посмотреть за 40 минут, — рассказывает народный артист РФ Юрий Стоянов.

Удобства — удобствами. Лирика — лирикой. Но что все-таки происходило ранней весной сто лет назад? Как ни странно, пригодится хроника Великой Отечественной войны.

Немцы у Пулковских высот и вообще вокруг всего Ленинграда. Хорошо известные кадры. Так ведь и в 1918-м немцы — там же как следствие Брестского мира. Большевики его заключили.

Они и бежали тогда хоть в какой-то тыл. Хроника заселения в Кремль в 1918-м. Но спросите петербуржцев. И они скажут: после такого их город тем более остался столицей культурной.

Изначально — Императорское балетное училище. Теперь — Академия имени Вагановой. Пережило в нашей северной столице и войны, и революции. А ведь именно из Петербурга, Петрограда, Ленинграда изначально и Елизавета Гердт, и Григорович, и Галина Уланова. Теперь ее статуэтка — в музее Вагановского училища рядом с учеником Цискаридзе. Работа, естественно, Петербургского императорского фарфорового завода.

"Я служу здесь. Это замечательное заведение! Чем оно прекрасно?. Здесь нет времени, национальности, здесь нет ничего — здесь есть сказка", — сказал ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

- Московское и петербургское время отличаются?

- Да. Когда выходишь на Московском вокзале в Петербурге, сразу понимаешь, что еще бежишь с московским ритмом, а уже можно не бежать.

Сейчас для всей страны главные часы — Кремлевские куранты. Но если бы не переезд столицы, главными до сих пор были бы те, что в Петропавловской крепости.

По специальной договоренности забираемся на самую верхотуру колокольни Петропавловского собора. Местные куранты будут бить час. Механизм хотя и сделан в Москве, получился по-петербуржски капризен.

"В 1917 году часы остановили на десять лет, Кремлевские куранты после революции уже через год и два месяца начинают играть, наши часы только через десять лет запустили, в 1927 году, а в 1937-м на их барабане пытались настроить мелодию "Интернационала", — рассказал Андрей Кудрявцев, инженер по часам-курантам.

- Как на Кремлевских курантах одно время было?

- Да. Она проиграла всего два раза. Но то ли люди, сопровождающие часы, не захотели, то ли сам механизм воспротивился этому.

Ох, уж эти петербуржцы! Сначала устроили три революции, а теперь...

А теперь встреча с ними — всегда событие, даже если назначают они ее в Москве. С Юрием Стояновым мы встречались на московском Арбате, у Дома актера.

- Сколько у вас телефонов в кармане?

- Один, — говорит Стоянов.

- А у меня записаны два номера: петербургский и московский.

- Да, есть питерский. Но обе sim-карты в одном телефоне.

- Вот оно, историческое решение проблемы переезда столицы.

- Конечно.

- Но петербургская sim-карта все равно в телефоне стоит?

- Она стоит, но по ней уже никто не звонит, кроме вас. А знаете почему? Разница вот в чем: в Питере ты ищешь работу, а в Москве работа ищет тебя.

Юрий Стоянов сам оговаривается: это он — о теперь уже былом Петербурге. Как же и когда он стал "былым"?

- Вы вспомнили про границу XVII-XVIII веков, а вот на границе 1911-1918 годов ХХ века была принято решение о возвращение столицы из Петрограда в Москву.

- Но, они бежали отсюда с какой-то станции, — сказал Николай Цискаридзе.

- Цветочная.

- И это очень было все тихо,:Петербург утром встал, а правительства уже нет.

Что говорят специалисты?

"Владимир Ильич был человеком с чувством юмора. И когда ему сказали, зачем в Москву-то ехать, ведь Петроград — это символ революции, он ответил: "Что вы калякаете о символической роли Смольного? Это только потому что мы нем, а переедем в Москву, и вся ваша символика перейдет туда", — подчеркнула Наталья Феоктистова, заведующая научно-просветительским отделом Государственного историко-мемориального музея "Смольный".

Наша московская символика — Большой театр. В нем в 1918-м постановление о "временном переселении" столицы утвердил в IV съезд Советов — вроде как из-а угрозы от немцев. Потом там же, в Большом театре, в 1922-м будет подписан договор о создании СССР, который закрепил за Москвой статус столицы постоянно, хотя немцы были уже далеко.

А Петроград, Ленинград... С одной стороны, "город трех революций", с другой, — в какой-то момент на излете советской власти уже даже не "город высшей категории снабжения". По сути, еще один областной центр. Но с какими музеями! Впрочем, ленинградцы в какой-то момент действительно совсем загрустили.

"Все, что в Эрмитаже, — это мы получили, а не сделали, нам все это досталось. Этот город иногда за это мстит. Потому что в нем есть какая-то такая самоценность, что ему не очень нужны люди. У меня всегда было такое чувство, что я живу среди театральных декораций, которым, к сожалению, не нужны актеры. А декорации вблизи, как говорил мой партнер Илюша, когда я попросил его сменить рубашку на концерт, "никогда не рассматривай, имея в виду себя".

Вновь Смольный. Так как же и где точно принимали здесь решение о переезде правительства в Москву? Знаменитая картина Бродского "Ленин в Смольном" примечательна нескольким деталями. Преувеличенные пропорции, а еще какая-то нелепая розетка.

Та самая розетка — 6 ампер, 250 вольт. Вот, оказывается, какое было напряжение в России до революции. Вообще благодаря Ленину в его квартире "законсервирована" цивилизация начала ХХ века. Выключатель до сих пор работает. И проводка тех времен. Телефонная коробка. Гудка уже нет. На рабочем столе — пожалуй, самое интересное. Перо остренькое, как тогда писали. Если приглядеться, на сукне до сих — линии от нажатия пером Владимиром Ильичом Лениным. Его физическое присутствие здесь видно. Интересно, в каком настроении, грозном или нет, он встретил решение о переносе столицы из Петрограда в Москву?

Еще хроника. Времен блокады Ленинграда. Норма выдачи хлеба — 125 граммов. Так ведь и в 1918-м норма та же, правда, как следствие не блокады, а революционных экспериментов. Будущий город-герой весной 1918-го переставал быть для большевиков надежной опорой. Вот почему бежали. И вот что есть вспомнить.

"Есть такие клише. Смольный. Институт благородных девиц. Сейчас все ищут дворянские корни, многие считают, что их бабушки закончили самое элитное учебное заведение не только Петербурга, но и Российской империи. А кто-то интересуется этим резким поворотом в истории нашей страны. Как ни крути, это — место рождения советской власти", — отметила Наталья Феоктистова.

И что же получилось, когда стали восстанавливать справедливость? Наверное, Петербург не первый. Но точно и не второй. За последние годы сюда переехали: Конституционный суд, Главкомат Военно-морского флота, а еще главный в стране форум, ВТБ, "Газпромнефть" и так далее. Северная столица теперь не просто фигура речи. А нам, москвичам, сначала отобравшим, а теперь вновь отдавшим петербуржцам часть столичного статуса — кстати, вместе пробками и перекрытиями — через сто лет надо опять учить словарь.

- Я вас не буду мучить поребриками и трубками — это все знают. А вот вы знаете, как бы петербуржцы назвали то, что на вас надето?

- Джемпер, — говорит Николай Цискаридзе.

- Или водолазка. А на местном наречии как это называется?

- Нет, я вообще не пытаюсь никогда ничего переучивать и ничего учить.

- Николай, вы не поверите: бадлон!

- Бадлон?! Ну, бывает такое. Точно также, как в Москве пуанты, здесь, по-моему, были "каски". Я уже запутался. В Москве у балерины будет пучок на голове, а в другом городе — "кичка".

Как тут не запутаться, если коренных москвичей и петербуржцев после всех экспериментов над нашими обеими столицами остались единицы? Вот мы все и учимся. Хотя терпения на эту питерскую культуру еще набираться и набираться.

- Извините за банальность, но все-таки курица или кура?

- Я бы продолжил. Первая фраза, которую я прочитал в буфете Большого драматического театра, была "кура с гречей", — сказал Юрий Стоянов.

- Так кура с гречей или курица с гречкой?

- Ну, конечно, курица с гречкой. Но все-таки поребрик, не бордюр. Мы, конечно, можем иронизировать, и москвичи могут говорить, такой город, конечно, там тяжело, но при всем этом я храню в сердце память о совершенно уникальных людях, потому что для меня Петербург – это все-таки люди.

- Мы, москвичи, хотя и переманили сюда столицу, при первой возможности ездим куда в Петербург.

А на самом деле все просто: Москва и Петербург просто созданы друг для друга. Еще точнее – так. "Мне кажется, москвичи и петербуржцы созданы для того, чтобы помогать друг другу", — уверен Андрей Кудрявцев.

Напоследок наш новый знакомый предложил нам взглянуть с тыльной стороны на циферблат петербургских курантов. Изнанка петербургского времени? Да нет. Вид на всю Россию. Две столицы — одна страна. Справимся!