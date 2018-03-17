GPS признали уязвимой для ракетных и лазерных атак Китая и России

Американская спутниковая система GPS, которая используется в автомобильных навигационных системах и для военных нужд, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая и России. Об этом сообщает издание The Washington Free Beacon.

По данным издания, министр ВВС США Хизер Уилсон заявила Конгрессу, что ведомство занимается разработкой устойчивых к помехам спутников GPS. На данный момент работу системы могут нарушить помехи, кибератаки, а также спутниковое оружие прямого пуска России или Китая.

По словам Уилсон, на данный момент ВВС США в ускоренном порядке меняют 30 орбитальных спутников GPS США на помехоустойчивые спутники. Также Уилсон и начальник штаба ВВС Дэвид Гольдфейн добавили, что ведомство разрабатывает лазерные и другие системы направленной передачи энергии в рамках военной космической обороны.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможном появлении нового рода вооруженных сил — космических войск. Президент США признал, что боевые действия могут осуществляться не только на земле, в воздухе и в воде, но и в космическом пространстве, передает РИА Новости.