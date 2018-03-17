Москва жестко ответила на "политическое хамство" Лондона

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Отравление Скрипаля 21 минута назад
Москва жестко ответила на "политическое хамство" ЛондонаЧитайте нас в Telegram
Ответ Москвы на действия Великобритании — более жесткий, так как "политическое хамство терпеть нельзя", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В ответ на высылку 23 российских дипломатов МИД РФ объявил персонами нон-грата и потребовал в недельный срок покинуть РФ 23 дипломатических сотрудников британского посольства в Москве. Также прекращается деятельность Британского Совета в России и закрывается британское генконсульство в Санкт-Петербурге.
"Наши меры более жесткие. Речь идет об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя", — пояснил Джабаров.
Визит британского посла Лори Бристоу в российский МИД, где его проинформировали об ответных мерах России, занял около 10 минут. Покинув здание МИДа, посол не стал отвечать на вопросы журналистов, но сделал короткое заявление.
Бристоу напомнил о позиции Великобритании: кризис в отношениях начался с инцидента в Солсбери, который он назвал "атакой на всю международную систему". Использованное там химоружие, по словам посла, было разработано в России и незадекларировано в Организации по запрещению химического оружия. По словам посла, Великобритания "будет делать все необходимое для защиты себя и своих союзников".
Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Москва симметрично ответила на действия Лондона, передает "Интерфакс". По его словам, объявление 23 британских дипломатов персонами нон-грата — "абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с "делом Скрипаля".
По мнению Слуцкого, Великобритания "идет полностью в фарватере США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто, по сути, дипломатическое противостояние". "Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами", — говорит Слуцкий.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тоже считает, что Россия дала на действия Британии адекватный ответ. Он также не исключает нового витка напряженности в двухсторонних отношениях, предполагая, что Великобритания "попытается что-то еще предпринять в ответ на наш шаг".
Решение прекратить деятельность Британского совета в России принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка MI-6. Об этом рассказал российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов. Он также напомнил, что британская сторона так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, функции которого соответствуют официально заявленным функциям Британского совета.
"Британский Совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло", — отметил Морозов.
В пресс-службе самого Британского совета в РФ заявили, что знают о решении российских властей из сообщений СМИ и пока не комментируют ситуацию.
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