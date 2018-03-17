В Финском заливе спасли мужчин, провалившихся под лед на снегоходе

Спасатели МЧС с помощью судна на воздушной подушке "Хивус" спасли двоих мужчин, провалившихся в субботу в воду. Путешественники выехали на лед Финского залива на снегоходе, пишет РИА Новости.

Помощь врачей спасенным не понадобилась. Они были перевезены из района Толбухова маяка на берег.

Петербургские спасатели призывают горожан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь риску.