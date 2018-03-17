Кубок IBU. Логинов выиграл пасьют в Ханты-Мансийске, Слепов - второй

Российские биатлонисты Александр Логинов и Алексей Слепов первые два места в мужской гонке преследования на 12,5 км на заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования завершились в Ханты-Мансийске.

Логинов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,6 секунды, промахнувшись дважды на четырех огневых рубежах. Слепов с одним промахом отстал на 53 секунды. Третьим к финишу прибежал немец Флориан Граф (+2.34,6; 2). Другой российский биатлонист Игорь Малиновский занял четвертое место (+2.37,6; 0), Никита Поршнев — шестое (+3.11,8; 5), Алексей Волков — седьмое (+3.18,8; 3), Петр Пащенко — девятое (+3.29,0; 6).

Ранее в женской гонке победу одержала россиянка Ирина Услугина, а ее соотечественница Анастасия Егорова завоевала серебряную награду.