Столкновение двух бронетранспортеров в Абхазии попало на видео

С сети размещены кадры необычного дорожно-транспортного происшествия с участием бронетехники, произошедшего, по утверждению автора ролика, утром в пятницу, 16 марта, на пересечении улицы Ардзинбы и проспекта Леона в Сухуми.

На записи видно, как по проезжей части перемещается колонна боевой техники.

Водитель головного бронетранспортера сбросил скорость перед перекрестком, однако его "коллега", управлявший следовавшей за ним боевой машиной, не успел повторить маневр и врезался в первый БТР, попутно зацепив легковушку.

О принадлежности участников аварии и возможных пострадавших не сообщается.