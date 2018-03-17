Премьер-лига. "Урал" разгромил "СКА-Хабаровск"

В Российской футбольной премьер-лиге стартовал 23-й тур. Первая встреча игрового дня прошла на Дальнем Востоке, где "СКА-Хабаровск" уступил екатеринбургскому "Уралу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман Эль-Кабио (72). "СКА-Хабаровск" в чемпионате России потерпел девятое поражение подряд и с 12 очками занимает последнее 16-е место. Отставание от "спасительной" 12-й строчки составляет 12 баллов. "Урал" с 28 очками располагается на восьмой строчке.

Встреча в Хабаровске началась с минуты молчания в память о бывшем игроке команды Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни, сообщает ТАСС. Козлов выступал за "СКА-Хабаровск" в течение 14 сезонов, сыграл в 438 матчах первенства страны и со 100 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории клуба.