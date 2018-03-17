Московских пенсионеров обманывали при размене пятитысячных "Банка приколов"

Неоднократно судимый 29-летний житель Смоленской области попался на обмане пожилых людей в столице. По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года он 12 раз совершил действия мошеннического характера в отношении пенсионеров, сообщает на своем сайте Прокуратура города Москвы.

Заранее выбирая пожилых людей, он якобы случайно ронял перед ними портмоне с деньгами, делая вид, что не заметил потери. Найдя чужой кошелек с деньгами, пенсионеры возвращали его владельцу. Тот, в свою очередь, в качестве благодарности предлагал им деньги, однако мелких купюр у него не находилось, так что мошенник просил пожилых людей разменять ему купюру в 5 тысяч рублей.

Деньги на самом деле являлись сувенирной продукцией "Банка приколов", внешне схожей с настоящими деньгами. После каждого такого "обмена" он оставлял пенсионерам по 1 тысяче рублей в благодарность за возвращенный кошелек.

Молодого человека обвиняют в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и пяти преступлений, предусмотренных частью 2 этой же статьи ("Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину"). Общий ущерб от его действий превысил 145 тысяч рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении смолянина утвердила Бабушкинская межрайонная прокуратура столицы. Дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. Сам обвиняемый содержится под стражей.