Прилепин: тишину Донбассу принесли "волшебные слова"

Перед выборами президента России на востоке Украины воцарилась тишина. Заместитель командира одного из батальонов в Донбассе и российский писатель Захар Прилепин заявил, что на Украине поняли, что сейчас стрелять не надо. То есть на Украину можно повлиять, сказать волшебные слова, и все знают, кто их должен произнести, заявил Прилепин.

За четыре года такой тишины не было, и продолжается она уже две недели, подчеркнул писатель, передает РИА Новости.

Перемирие в Донбассе началось 5 марта, но стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.