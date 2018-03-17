"Не доставайся же ты никому": украинское ТВ показало карту без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем эфире украинский общественный телеканал "UA:Перший". На ошибку обратила внимание украинская журналистка Галина Плачинда. "Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны, — написала она у себя в "Фейсбуке". "Не доставайся же ты никому", — прокомментировал один из читателей.

Позднее канал извинился за инцидент, объяснив его технической ошибкой. Согласно сообщению на сайте канала, показанное во время прямого эфира изображение состояло из множества элементов, объединенных в графической программе-редакторе в слои. Дизайнер, работавший с картой для прогноза погоды по единому шаблону, ошибочно выключил видимость нескольких нужных слоев — в частности, с изображением Крыма и названиями областей Украины.

Это не первый подобный случай: в августе минувшего года в городе Бровары Киевской области накануне Дня независимости Украины установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. А в январе 2017 года сообщалось, что в магазинах украинского Харькова продается детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", где на карте Украины также отсутствует полуостров Крым.

Украина по-прежнему считает Крым, ставший одним из регионов РФ после прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума, своей временно оккупированной территорией.