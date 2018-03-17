Ответ на ответ: Лондон подумает, как дальше вести себя с Москвой

Британский МИД сообщил, что Национальный совет по безопасности Великобритании в начале следующей недели соберется, чтобы обсудить дальнейшие шаги после принятия Россией ответных мер. В приоритете – помощь сотрудникам в России и тем, кто возвращается в Англию, передает РИА Новости.

Также в ведомстве сообщили: высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля". Это покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения. И подчеркнули, что у Лондона нет разногласий с народом России, передает "Интерфакс".

В то же время намерение премьера Великобритании Терезы Мэй разрушить возможности российской разведки в Британии говорит о непонимании специфики работы спецслужб, заявил член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Ранее Мэй заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, и это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы. Михайлов возразил, что разведка – это интеллектуальная работа, а Мэй привела пример шаблонного мышления, полагая, что российское посольство – это "гнездо" российских разведслужб. Кроме того, не факт, что под высылку попали дипломаты, сотрудничающие со спецслужбами. Так что заявление Мэй – смешно. Зачем содержать большой штат разведчиков, что такого Москва не знает о Британии, подчеркнул он. Мир шагнул далеко вперед, и зря англичане полагают, что по Лондону ходят толпы русских разведчиков с папиросой "Беломор" в руке и пистолетом в кармане, добавил генерал, передает РИА Новости.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Англия заявляет о причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" Москвы. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отвергает.