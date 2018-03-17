ДТП с "Пикником": у одного из музыкантов сломан позвоночник, начато расследование

Полиция начала административное производство по факту ДТП с участием трех автомобилей, произошедшего накануне на 50-м километре автодороги "Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума" на территории Гусь-Хрустального района Владимирской области. Назначено проведение административного расследования с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП.

В аварии пострадали музыканты группы "Пикник", ехавшие из Владимира на концерт в Рязань в микроавтобусе Volkswagen. По предварительной информации, ехавший в обратном направлении водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречную полосу, где столкнулся "Фольксвагеном" музыкантов и грузовиком "КамАЗ". Пострадали семь человек: сам водитель "Хонды", а также водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса Volkswagen — музыканты "Пикника".

Пострадавшие с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Гусь-Хрустальный. Четверо музыкантов находятся в стабильном состоянии, у пятого — барабанщика Леонида Кирноса — перелом поясничного отдела позвоночника. У лидера группы Эдмунда Шклярского — сотрясение головного мозга. Такие же травмы у клавишника, сына фронтмэна Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова. Басист Марат Корчемный отделался ушибами и ссадинами.

По сообщению регионального Управления МВД России, административное производство по факту аварии возбуждено по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"). Статья предусматривает административный штраф до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет.

Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность рок-музыканты получили с приходом в группу солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В состав группы входят ударник Леонид Кирнос, бас Марат Корчемный и Станислав Шклярский — клавишные.