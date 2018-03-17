Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе Кубка мира

В немецком Винтерберге завершился этап Кубка мира по сноуборду. Россиянка Алена Заварзина завоевала серебро в дисциплине параллельный слалом.

В главном финале Заварзина уступила 0,11 секунды немке Селине Йорг, третьей стала швейцарка Жюли Цогг, которая в заезде за бронзу опередила представительницу Польши Александру Крол. Друга россиянка Екатерина Тудегешева завершила борьбу на стадии 1/4 финала, Наталья Соболева и Елизавета Салихова — в 1/8 финала.

В зачете параллельного слалома по итогам сезона Тудегешева с 1700 очками стала первой, второй результат показала Йорг (1690), третий — Цогг (1500).