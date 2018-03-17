СБУ задержала и депортировала журналистку "России 24" Наталью Гончарову

Сотрудники СБУ задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову. Ей запретили въезд в страну на три года.

Как отметили в спецслужбе, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора". В начале марта она подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

Кроме того, журналистка якобы готовила информационную провокацию, связанную с освещением выборов президента РФ на территории Украины, передает ТАСС.