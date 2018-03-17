Скотланд-Ярд: на дело Скрипалей уйдут недели, если не месяцы

Дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет расследоваться недели, если не месяцы, считает замначальника контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу.

Российско-британские отношения резко обострились из-за инцидента в Солсбери, где нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона настаивает на причастности к отравлению Москвы. Москва отрицает.

Скрипали были обнаружены на лавке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Показания дали уже около 400 свидетелей, еще сотни будут опрошены в ближайшее время. В расследовании участвуют порядка 250 экспертов из контртеррористических подразделений, они работают круглосуточно, передает РИА Новости.

По словам Басу, к расследованию привлечены сотни полицейских, военных и спасателей. Следователи обнаружили 762 вещдока и отсматривают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения.