Биатлон. Француженки выиграли последнюю эстафету сезона, россиянки – девятые

В норвежском Холменколлене продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону. Победителем последней женской эстафеты сезона стала сборная Франции. Француженки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 58,3 секунды, допустив на восьми огневых рубежах шесть промахов.

Второе место заняла команда Германии, потратившая на один дополнительный патрон больше и отставшая от победителей на 14,4 секунды. Третьими стали итальянки (отставание – 33,2 секунды, промахи – 8).

Сборная России, в составе которой бежали Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла девятое место. Россиянки прошли дистанцию с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами, отстав от победителей на 2 минуты 39,3 секунды.