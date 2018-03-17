"Арсенал" и "Ростов" сыграли вничью, Дзюба и Ионов оформили по дублю

В Туле матчем между местным "Арсеналом" и "Ростовом" продолжился 23-й тур Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет на 8-й минуте матча открыл полузащитник ростовчан Алексей Ионов, но спустя всего 6 минут нападающий туляков Артем Дзюба восстановил равенство в счете. Затем Ионов сделал дубль (31-я), но "Арсенал" вновь смог отыграться. Уже во втором тайме Дзюба принес своему новому клубу, в котором находится на правах аренды, одно очко. Нападающий сравнял счет на 59-й минуте.

Тульский клуб с 32 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 27 баллами занимает 10-ю строчку.