Дешевый актер: Яровая заявила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом

В субботу заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая назвала президента Украины Петра Порошенко "недорогим актером в постановке реалити-шоу против украинского народа". Причем, по словам Яровой, Порошенко используют внешние силы, пишет РИА Новости.

Яровая убеждена, что слова Порошенко о готовности "дать отпор в случае нападения со стороны России и девяти граммах свинца для каждого, кто придет с мечом" свидетельствуют о том него "нет разницы между свинцом и сальцом". "Поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России", — отметила Яровая.

В украинском законе о реинтеграции Донбасса Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории ” "оккупированными".