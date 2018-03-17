Американский десантный корабль Oak Hill вошел в порт Батуми

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в порт Батуми. По данным посольства США в Грузии, корабль впервые посещает страну. Экипаж судна проведет учения с береговой охраной Грузии и продемонстрирует высадку десанта. В его составе 22 офицера и 400 человек персонала.

Между тем, МВД Грузии сообщает, что в учениях будут задействованы представители департамента береговой охраны пограничной полиции ведомства. Корабль покинет воды Грузии 20 марта, передает ТАСС.