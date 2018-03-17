Взрыв в Омске: жильцы использовали газовые баллоны для отопления

Жилец квартиры в омской девятиэтажке, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, отапливал свое жилье газом из баллонов. Один из этих баллонов и взорвался, рассказала официальный представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Детали удалось выяснить следователям, работающим на месте взрыва, передает "Интерфакс". Проживающий в квартире мужчина отрезал доступ к горячему отоплению из-за дороговизны этой коммунальной услуги. В квартире и на балконе он хранил около пяти баллонов с газом и отапливал свое жилье двумя газовыми плитами. Один из газовых баллонов и взорвался.

По сообщению Главного управления МЧС по Омской области, сообщение о происшествии в доме на 3-й Молодежной улице поступило в 16:47 местного времени (13:47 по Москве). Через час с небольшим пожар удалось локализовать.

В результате происшествия госпитализированы с ожогами, переломами и гипертоническим кризом две женщины, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова. Одна из пострадавших — хозяйка квартиры, где произошел взрыв, она получила ожоги не менее 50 процентов тела, а также переломы.

Еще одна женщина доставлена в больницу с гипертоническим кризом. Один жилец квартиры с небольшими ожогами был обследован на месте, ему оказали необходимую помощь, в госпитализации он не нуждался.

Прокуратура начала проверку соблюдения действующего законодательства при обслуживании дома. Это уже четвертый взрыв газа в жилом доме в Омске с декабря 2017 года.