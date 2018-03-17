СЖР сообщит международным организациям о высылке Гончаровой с Украины

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Ситуация на Украине 1 час назад
17 марта 201816:56
СЖР сообщит международным организациям о высылке Гончаровой с УкраиныЧитайте нас в Telegram
Союз журналистов России уведомит профессиональные международные организации о нарушениях в сфере свободы слова, в связи с высылкой из Украины журналистки телеканала "Россия 24" Натальи Гончаровой. Об этом заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
Он также уточнил, что это очередной повод для международных организаций озаботиться тем, как киевские власти относятся к свободе слова и к правам журналистов, передает ТАСС.
Ранее сотрудники СБУ задержали и депортировали Гончарову в Россию, ей запретили въезд в страну на три года. Основанием для этого стали репортажи, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими".
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