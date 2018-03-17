Врач сборной: Джикия и Васин не успеют набрать форму к ЧМ-2018

Защитники московских "Спартака" и ЦСКА Георгий Джикия и Виктор Васин, травмировавшие передние крестообразные связки, не успеют набрать достаточные кондиции, чтобы выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

"Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев, — сказал Безуглов, которого цитирует РИА Новости. — Если человек был прооперирован в клинике "Вилла Стюарт", то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5 — 5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.