Пятеро детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

В субботу на Киевском шоссе в Москве попали в ДТП рейсовый автобус №420 и грузовик. При столкновении в районе Картмазово получили ранения восемь человек, из них пятеро детей.

Одну из пострадавших вертолетом Московского авиационного центра доставили в больницу, пишет ТАСС.